Генсек Совета Европы был госпитализирован: что известно

В ночь на 30 августа, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован. Его участие в мероприятиях на следующей неделе пока под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.

"Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает опасений, но в качестве меры предосторожности он останется под наблюдением в течение нескольких дней", - говорится в публикации.

Также там добавили, что участие чиновника в Бледском стратегическом форуме пришлось отменить. Словенские власти были об этом уведомлены.

"На данном этапе его участие в мероприятиях, запланированных на следующую неделю, остается неопределенным", - резюмировали в Совете Европы.

Причина госпитализации не названа.