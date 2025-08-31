ua en ru
Генсек Совета Европы был госпитализирован: что известно

Воскресенье 31 августа 2025 01:50
UA EN RU
Генсек Совета Европы был госпитализирован: что известно Фото: Ален Берсе (Виталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 30 августа, генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован. Его участие в мероприятиях на следующей неделе пока под вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы.

"Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает опасений, но в качестве меры предосторожности он останется под наблюдением в течение нескольких дней", - говорится в публикации.

Также там добавили, что участие чиновника в Бледском стратегическом форуме пришлось отменить. Словенские власти были об этом уведомлены.

"На данном этапе его участие в мероприятиях, запланированных на следующую неделю, остается неопределенным", - резюмировали в Совете Европы.

Причина госпитализации не названа.

Другие инциденты

Напомним, в марте этого года стало известно, что у короля Чарльза ІІІ возникли "временные побочные эффекты" после лечения рака. Его доставили в больницу для наблюдения, после чего он вернулся в свою резиденцию в Лондоне.

Подробнее о случившемся - читайте в материале РБК-Украина.

