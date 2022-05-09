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Генсек Ради Європи прибула в Україну. Відвідала Бородянку та Ірпінь

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Ірпінь, Понеділок 09 травня 2022 12:59
Генсек Ради Європи прибула в Україну. Відвідала Бородянку та Ірпінь Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич (t.me/kyivoda)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 9 травня, в Україну з робочим візитом прибула генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. В ході візиту вона відвідала Бородянку та Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.

В ході візиту в Київську область генсек Ради Європи подивилася зруйновані будинки міст.

"Пейчинович-Бурич побачила жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст і докази військових злочинів Росії", - йдеться в повідомленні.

Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич (t.me/kyivoda)

Нагадаємо, вчора прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.

Крім того, вчора до Києва прибула глава німецького Бундестагу Бербель Бас. Вона взяла участь у заходах, які присвячені закінченню Другої світової війни в Європі.

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