Генсек Ради Європи прибула в Україну. Відвідала Бородянку та Ірпінь
У понеділок, 9 травня, в Україну з робочим візитом прибула генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. В ході візиту вона відвідала Бородянку та Ірпінь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олександра Павлюка в Telegram.
В ході візиту в Київську область генсек Ради Європи подивилася зруйновані будинки міст.
"Пейчинович-Бурич побачила жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст і докази військових злочинів Росії", - йдеться в повідомленні.
Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич (t.me/kyivoda)
Нагадаємо, вчора прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.
Крім того, вчора до Києва прибула глава німецького Бундестагу Бербель Бас. Вона взяла участь у заходах, які присвячені закінченню Другої світової війни в Європі.
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