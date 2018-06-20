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Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 17:18
Фото: Турбьерн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)
Фото: Турбьерн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

По словам Ягланда, Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России. Об этом он заявил после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщает "Интерфакс".

По словам Ягланда, Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам. 

"Если необходимо прошение на его (Сенцова, - ред.) помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Ягланд.

При этом Москалькова заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.

Напомним, ранее первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявляла, что Сенцов не будет просить о помиловании

Точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет, - омбудсмен Денисова просит Москалькову способствовать освобождению Сенцова от отбывания наказания
Теги публикации: Олег Сенцов, помилование, Турбьерн Ягланд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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