Генсек СЕ должен немедленно обратиться к Путину с просьбой об освобождении Сенцова, - Геращенко

Геращенко отметила, что заложников нужно освобождать немедленно

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд должен немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Во вторник, накануне визита Генсека СЕ Т. Янгланда в Москву мы с Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом-требованием: поднять в РФ вопрос немедленного освобождения украинских политзаключенных. Если Янгланд готов обратиться к В. Путину с просьбой об освобождении О. Сенцова и других пленников Кремля - он должен немедленно обратиться и добиваться их освобождения по гуманитарным причинам", - отметила Геращенко.

Кроме того, Геращенко отметила, что заложников нужно освобождать немедленно. Геращенко также подчеркнула, что требовать от президента РФ, страны-члена СЕ, соблюдения международного гуманитарного права и освобождения всех незаконно удерживаемых украинцев является обязанностью Генсека СЕ.

"Ждем официального обращения Янгланда к Путину с требованием освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях", - добавила она.

Во вторник, накануне визита Генсека СЕ Т. Янгланда в Москву мы с Volodymyr Ariev обратились к нему с письмом -... Опубликовано Iryna Gerashchenko 20 июня 2018 г.

Напомним, ранее Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России.