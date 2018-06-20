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Генсек РЄ має негайно звернутися до Путіна з проханням про звільнення Сенцова, - Геращенко

НовиниПолітика    20.06.2018 - 17:48
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com iryna.gerashchenko)
Фото: Ірина Геращенко (facebook.com iryna.gerashchenko)

Геращенко зазначила, что заручників потрібно звільняти негайно

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд має негайно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про звільнення українського політв'язня Олега Сенцова. Про це у Facebook написала перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

"У вівторок, напередодні візиту Генсека РЄ Т. Янгланда в Москву ми з Володимиром Ар'євим звернулися до нього з листом-вимогою: підняти в РФ питання негайного звільнення українських політв‘язнів. Якщо Янгланд готовий звернутися до В. Путіна з проханням про звільнення О. Сенцова і інших бранців Кремля - він повинен негайно звернутися й добиватися їх звільнення з гуманітарних причин", - зазначила Геращенко.

Крім того, Геращенко зазначила, что заручників потрібно звільняти негайно. Геращенко також наголосила, що вимагати від президента РФ, країни-члена РЄ, дотримання міжнародного гуманітарного права й звільнення всіх незаконно утримуваних українців є обов‘язком Генсека РЄ.

"Чекаємо офіційного звернення Янгланда до Путіна з вимогою звільнити заручників і політв‘язнів. І Олега, і всіх інших в тюрмах РФ і на окупованих територіях", - додала вона.

 

У вівторок, напередодні візиту Генсека РЄ Т. Янгланда в Москву ми з Volodymyr Ariev звернулися до нього з листом -...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується в Росії. 

Путін блокує деокупацію Донбасу дипломатичним шляхом, - Турчинов Геращенко та Ар'єв звернулися до Ягланда з листом щодо політв'язнів
Теги публікації: Володимир Путін, Ірина Геращенко, Турбьерн Ягланд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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