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Генсек ООН запропонував повністю відмовитися від нафти, газу та вугілля

Дубай, П'ятниця 01 грудня 2023 13:56
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Генсек ООН запропонував повністю відмовитися від нафти, газу та вугілля Фото: Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Спалювання викопного палива має бути повністю припинено, а скорочення його використання недостатньо, щоб зупинити глобальне потепління.

Про це заявили генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не можемо врятувати планету, що горить, за допомогою пожежного шланга з викопного палива", - заявив Гутерріш у своєму виступі на саміті COP28 у Дубаї.

За його словами, мета обмежити підвищення світової температури рівнем 1,5 градуса можна досягти лише в тому випадку, якщо зрештою припинити спалювати все викопне паливо. "Не скорочувати. Не зменшувати", - сказав він.

Він закликав компанії, які працюють на викопному паливі, інвестувати в перехід до відновлюваних джерел енергії та порадив урядам допомогти, форсувавши цей перехід, у тому числі за рахунок використання непередбачених податків на прибуток галузі.

"Я закликаю уряди допомогти промисловості зробити правильний вибір - шляхом регулювання, прийняття законів, встановлення справедливої ціни на викиди вуглецю, припинення субсидій на викопне паливо та прийняття податку на непередбачений прибуток", - сказав Гутерріш.

Найтепліший рік

Нагадаємо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2023 рік, що минає, ознаменувався рекордами у сфері клімату, ставши найтеплішим за всю історію спостережень. Причиною стало явище Ель-Ніньо, яке впливатиме на клімат наступного року.

Глобальна середня температура в 2023 році в жовтні була приблизно на 1,4 градуса вище за середнє значення за 1850 - 1900 роки.

При цьому останні дев'ять років, з 2015 по 2023 рік, стали найтеплішими за всю історію спостережень.

За даними досліджень, війна Росії проти України прискорить глобальне потепління і може призвести до того, що температура підніметься далеко за межі рівня 1,5 градуса.

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ООН Глобальне потепління
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