ua en ru
Нд, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Генсек ООН занепокоєний ударами США по хуситах, які призвели до жертв

Неділя 20 квітня 2025 05:46
UA EN RU
Генсек ООН занепокоєний ударами США по хуситах, які призвели до жертв Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований авіаударами США по Ємену, які спричинили десятки жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Генсека Стефана Дюжарріка.

"Генеральний секретар ООН серйозно занепокоєний авіаударами, завданими Сполученими Штатами 17 і 18 квітня по єменському порту Рас-Іса та біля нього, що призвели багаточисельних жертв серед цивільного населення, зокрема поранень п'яти гуманітарних працівників", - зазначив Дюжаррік.

Крім того, стурбованість викликають повідомлення про серйозні руйнування портової інфраструктури, а також про можливі розливи нафти у водах Червоного моря.

Також занепокоєння у Генсека ООН є через триваючі удари ракетами і безпілотниками, які завдають хусити по Ізраїлю і в районі Червоного моря. Гутерріш настійно вимагає негайного припинення цих атак і наголошує на необхідності повного дотримання резолюції Ради Безпеки 2768 (2025), що стосується нападів на торгові та комерційні судна.

Він нагадав про важливість дотримання норм міжнародного права, включно з міжнародним гуманітарним. Зокрема, закликав усіх поважати і захищати цивільне населення, а також об'єкти цивільної інфраструктури.

"Генеральний секретар, як і раніше, глибоко занепокоєний ризиком подальшої ескалації в регіоні і продовжує закликати всіх проявляти максимальну стриманість... також повторює свій заклик до негайного і беззастережного звільнення всіх співробітників ООН та інших осіб, довільно затриманих хуситами", - резюмував речник Гутерріша.

Нагадаємо, в ніч на 18 квітня стало відомо, що війська США атакували в Ємені паливний порт Рас-Іса. Мета полягала в тому, щоб перекрити джерела палива для бойовиків, яких підтримує Іран.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сполучені Штати Америки Ємен Антоніу Гутерріш
NEWS
Україна та Росія провели великий обмін полоненими перед Великоднем
Україна та Росія провели великий обмін полоненими перед Великоднем
DAILY
Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України