Генсек ООН закликав до негайних зусиль для припинення війни в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до термінових зусиль для припинення конфлікту на Україні. Він підкреслив важливість досягнення стабільного миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У третій рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайних зусиль для досягнення справедливого і міцного миру.
"Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб покласти край цьому конфлікту і досягти справедливого і міцного миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї", - зазначив він.
Виступаючи в Женеві на засіданні Ради ООН з прав людини, Гутерріш наголосив, що міжнародне співтовариство має працювати над припиненням конфлікту.
Нагадаємо, що лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц висловився на підтримку включення України в мирні переговори з Росією. Переможець парламентських виборів у Німеччині зазначив, що Київ має бути присутнім у переговорах для забезпечення справедливого миру, особливо в контексті діалогу між Сполученими Штатами та Росією, де Україна наразі не бере участі.
Одночасно, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон погодилися об'єднати зусилля для спільного звернення до президента США Дональда Трампа, закликаючи його припинити ведення сепаратних переговорів з Москвою в обмін на гарантії безпеки для України з боку Європи. В рамках активної міжнародної дипломатії напередодні третьої річниці вторгнення Росії, Стармер та Макрон вирішили координувати свої дії, акцентуючи увагу на критичному етапі глобальної безпеки.