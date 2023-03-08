Генсек ООН відреагував на розстріл українського бійця під Бахмутом

Відео з розстрілом українського воїна, є трагічним нагадуванням про важливість дотримання законів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Нещодавні шокуючі кадри свавільного вбивства українського солдата є ще одним трагічним нагадуванням про необхідність суворого дотримання законів війни. Ми повинні досягати всіх цих цілей визнаючи, що кожна з них має цінність сама по собі", - заявив генеральний секретар ООН.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно до мережі потрапило відео в якому окупанти розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Пізніше стало відомо, що росіяни вбили військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Шадуру, який з початку лютого вважався зниклим безвісти після бойових дій в районі Бахмута.

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