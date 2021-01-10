Генсек ООН сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1945 годом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания организации, сравнил наступивший год с 1945-м. В настоящее время ведется война против коронавируса и других вызовов.

Генсек ООН отметил также сохраняющуюся потребность в международном сотрудничестве.

Трансляция его выступления велась на YouTube.

"Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", - заявил он.

По его словам, пандемия коронавируса выявила серьезные проблемы в этой области: мир столкнулся с таким явлением как "вакцинный национализм", когда богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан.

Он поблагодарил власти Великобритании за поддержку проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, по которой бедные страны должны получить 2 млн доз недорогих вакцин.

Гутерриш не раз говорил о появлении в мире "вакцинного национализма". Так, в декабре он заявил, что люди, населяющие бедные страны, наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в развитых странах и задаются вопросом, будут ли когда-нибудь вакцинированы они сами.

Ранее сообщалось, что программа COVAX уже охватывает 99% населения планеты.

РБК-Украина писало, что Гутерриш призвал страны вместе бороться с пандемией.