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Программа COVAX уже охватывает 99% населения планеты, - ООН

Женева, Понедельник 12 октября 2020 21:39
Программа COVAX уже охватывает 99% населения планеты, - ООН
Фото: медицинский работник вводит вакцину (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Более 180 стран уже присоединились к международной программе COVAX, с помощью которой страны должны получить вакцину от коронавируса, когда она появится. В этих странах живет 99% населения планеты.

Об этом на брифинге 12 октября сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Механизм COVAX набирает силу. К нему присоединились более 180 стран, в том числе Китай. В этих странах в общей сложности проживает 99% населения планеты", - отметила она.

Согласно планам программы, к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены 2 млрд доз вакцины. Украина также является участником COVAX.

Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года.

Отметим, Минздрав Украины заложил 15 млрд гривен на вакцины от COVID-19 в проект бюджета на 2021 год.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ не исключает, что жертвами COVID-19 станут 2 млн человек.

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