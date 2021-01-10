ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Генсек ООН порівняв нинішню ситуацію в світі з 1945 роком

Нью-Йорк, Неділя 10 січня 2021 23:28
Генсек ООН порівняв нинішню ситуацію в світі з 1945 роком
Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в ході заходу, присвяченому до 75 річниці першого засідання організації, порівняв нинішній рік з 1945-м. В цей час ведеться війна проти коронавірусу та інших викликів.

Генсек ООН відзначив, що зберігається потреба в міжнародному співробітництві.

Трансляція його виступу велася на YouTube.

"Завтра може початися проти терористів в кіберпросторі. І ми все ще програємо довгу битву зі зміною клімату", - заявив він.

За його словами, пандемія коронавірусу виявила серйозні проблеми в цій області: світ зіткнувся з таким явищем як "вакцинний націоналізм", коли багаті країни конкурують за придбання препаратів для своїх громадян.

Він подякував владі Великобританії за підтримку проекту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) COVAX, за якою бідні країни мають отримати 2 млн доз недорогих вакцин.

Гутерріш не раз говорив про появу у світі "вакцинного націоналізму". Так, у грудні він заявив, що люди, які населяють бідні країни, спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в розвинених країнах і ставлять собі питання, чи будуть коли-небудь вакциновані вони самі.

Раніше повідомлялося, що програма COVAX вже охоплює 99% населення планети.

РБК-Україна писало, що Гутерріш закликав країни разом боротися з пандемією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ООНКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся