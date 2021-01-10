Генсек ООН порівняв нинішню ситуацію в світі з 1945 роком

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в ході заходу, присвяченому до 75 річниці першого засідання організації, порівняв нинішній рік з 1945-м. В цей час ведеться війна проти коронавірусу та інших викликів.

Генсек ООН відзначив, що зберігається потреба в міжнародному співробітництві.

Трансляція його виступу велася на YouTube.

"Завтра може початися проти терористів в кіберпросторі. І ми все ще програємо довгу битву зі зміною клімату", - заявив він.

За його словами, пандемія коронавірусу виявила серйозні проблеми в цій області: світ зіткнувся з таким явищем як "вакцинний націоналізм", коли багаті країни конкурують за придбання препаратів для своїх громадян.

Він подякував владі Великобританії за підтримку проекту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) COVAX, за якою бідні країни мають отримати 2 млн доз недорогих вакцин.

Гутерріш не раз говорив про появу у світі "вакцинного націоналізму". Так, у грудні він заявив, що люди, які населяють бідні країни, спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в розвинених країнах і ставлять собі питання, чи будуть коли-небудь вакциновані вони самі.

Раніше повідомлялося, що програма COVAX вже охоплює 99% населення планети.

РБК-Україна писало, що Гутерріш закликав країни разом боротися з пандемією.