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Генсек ООН призвал все страны принимать и не депортировать беженцев из Афганистана

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Нью-Йорк, Понедельник 16 августа 2021 17:36
Генсек ООН призвал все страны принимать и не депортировать беженцев из Афганистана Фото: генсек ООН Антониу Гуттериш (twitter.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства всех стран принимать и не депортировать беженцев из Афганистана. Генсек также обратился к конфликтующим сторонам с просьбой проявить максимальную сдержанность для защиты людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гутерриша, которое он сделал на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, правительства всех стран должны принимать афганских беженцев и не депортировать их. Генсек ООН также заявил, что международное сообщество должно сделать так, чтобы Афганистан не стал пристанищем для террористов.

Гутерриш призвал "Талибан" и все конфликтующие стороны в Афганистане соблюдать гуманитарное право, проявлять максимальную сдержанность для защиты жизней людей, а также обеспечить их права и свободу.

Отметим, в аэропорту Кабула, который остается единственным путем, позволяющий покинуть Афганистан, очень напряженная ситуация из-за сотен афганцев, которые хотят бежать из страны.

Как писало РБК-Украина, США приостановили эвакуационные рейсы из Кабула из-за большого скопления людей на взлетной полосе аэропорта.

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ООН Афганистан Беженцы
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