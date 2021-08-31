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Генсек ООН призвал страны помочь гражданам Афганистана "в тяжелый час"

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны помочь народу Афганистана "в самый тяжелый час". По его словам, почти половина населения страны нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить, и Афганистан стоит перед угрозой полного прекращения предоставления основных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Гутерриш также выразил серьезную обеспокоенность в связи с углублением гуманитарного кризиса в Афганистане.

Он привел несколько мрачных статистических данных о надвигающейся "гуманитарной катастрофе": 18 млн афганцев нуждаются в помощи, чтобы выжить, каждый третий не знает, где он получит следующий обед, более половины детей в возрасте до 5 лет, как ожидается, станут "остро недоедать" в течение следующего года, и каждый день люди теряют доступ к основным товарам и услугам.

"В условиях сильной засухи и приближающейся суровой зимы необходимо срочно доставить в страну дополнительные запасы продовольствия, жилья и медицинских препаратов", - заявил генсек ООН.

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ООНАфганистан