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Генсек ООН закликав країни допомогти громадянам Афганістану "у важку годину"

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав всі країни допомогти народу Афганістану"в найважчу годину". За його словами, майже половина населення країни потребує гуманітарної допомоги, щоб вижити, і Афганістан стоїть перед загрозою повного припинення надання основних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Гутерріш також висловив серйозну стурбованість у зв'язку з поглибленням гуманітарної кризи в Афганістані.

Він навів кілька похмурих статистичних даних про майбутню "гуманітарну катастрофу": 18 млн афганців потребують допомоги, щоб вижити, кожен третій не знає, де він отримає наступний обід, більш ніж половина дітей у віці до 5 років, як очікується, стануть "гостро недоїдати" протягом наступного року, і кожен день люди втрачають доступ до основних товарів і послуг.

"В умовах сильної посухи і наближення суворої зими необхідно терміново доставити в країну додаткові запаси продовольства, житла і медичних препаратів", - заявив генсек ООН.

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ООНАфганистан