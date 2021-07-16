Генсек ООН призвал к перемирию во время Олимпиады в Токио

Олимпийское перемирие - это традиционный сигнал к тому, чтобы "все пушки молчали" в период проведения игр

"Я призываю все стороны в конфликтах соблюдать олимпийское перемирие во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и закрепить его в предстоящие недели и месяцы", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН считает, что народы могут использовать олимпийское перемирие для установления длительного режима прекращения огня и для поиска пути к устойчивому миру.

Гутерриш напомнил, что Олимпиада будет проходить в пандемию и спортсменам пришлось преодолеть огромные трудности для участия в ней.

"Нам нужно продемонстрировать такую же силу и солидарность в деле установления мира", - добавил генсек ООН.

Олимпиада состоится в Токио с 23 июля до 8 августа. Несмотря на жесточайшие ограничения, наложенные как на участников турнира, так и на членов делегаций, у спортсменов выявляют коронавирус.