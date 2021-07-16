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Генсек ООН закликав до перемир'я під час Олімпіади в Токіо

Автор: Артур Родивилов

Генсек ООН Антоніу Гутерріш виступив з традиційним закликом до країн дотримуватися олімпійського перемир'я під час Олімпіади в Токіо. Він також виступив за те, щоб перемир'я тривало і після Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення генсека ООН.

Олімпійське перемир'я - це традиційний сигнал до того, щоб "всі гармати мовчали" в період проведення ігор

"Я закликаю всі сторони в конфліктах дотримуватися олімпійського перемир'я під час Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо і закріпити його в майбутні тижні і місяці", - сказав Гутерріш.

Генсек ООН вважає, що народи можуть використовувати олімпійське перемир'я для встановлення тривалого режиму припинення вогню і для пошуку шляху до сталого миру.

Гутерріш нагадав, що Олімпіада буде проходити в пандемію і спортсменам довелося подолати величезні труднощі для участі в ній.

"Нам потрібно продемонструвати таку ж силу і солідарність у справі встановлення миру", - додав генсек ООН.

Олімпіада відбудеться в Токіо з 23 липня до 8 серпня. Попри найжорстокіші обмеження, накладені як на учасників турніру, так і на членів делегацій, у спортсменів виявляють коронавірус.

Нагадаємо, в Японії до кінця липня обіцяють вакцинувати всіх літніх людей. Такий поспіх пов'язаний з поширенням коронавірусу "Дельта" і проведенням Олімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Японії відбудуться без глядачів. Таке рішення прийняли організатори Олімпіади.

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