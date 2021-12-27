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Генсек ООН призвал мир готовиться к новой пандемии

Автор: Артур Родивилов

Нынешняя пандемия не будет последней для человечества. Необходимо подготовиться к появлению новых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека ООН Антониу Гетерриша.

"COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующему", - заявил он.

В Международный день противоэпидемической готовности генсек призвал уделить этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает.

Генеральная ассамблея ООН с целью привлечения внимания к проблеме предотвращения эпидемий, повышения готовности и консолидации усилий для борьбы с ними в минувшем году приняла резолюцию об учреждении Международного дня противоэпидемической готовности. Он отмечается 27 декабря.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2022 году планируется начало обсуждения глобального соглашения в отношении борьбы с пандемией коронавируса. В частности для оперативного реагирования на эпидемии в будущем.

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