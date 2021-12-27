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Генсек ООН закликав світ готуватися до нової пандемії

Автор: Артур Родивилов

Нинішня пандемія не буде останньою для людства. Необхідно підготуватися до появи нових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека ООН Антоніу Гетерриша.

"COVID - 19 буде не останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. У міру того як ми вирішуємо нинішню кризу системи охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступного", - заявив він.

У Міжнародний день протиепідемічної готовності генсек закликав приділити цьому питанню увагу і інвестиції, яких він заслуговує.

Генеральна Асамблея ООН з метою привернення уваги до проблеми запобігання епідемій, підвищення готовності та консолідації зусиль для боротьби з ними в минулому році прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня протиепідемічної готовності. Він відзначається 27 Грудня.

Нагадаємо, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що в 2022 році планується початок обговорення глобальної угоди щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема для оперативного реагування на епідемії в майбутньому.

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