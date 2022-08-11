UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генсек ООН призвал демилитаризовать периметр вокруг Запорожской АЭС

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС. Он также просит демилитаризовать периметр вокруг станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека.

Он отметил, что обстрелы и другие провокации на крупнейшей в Европе АЭС могут привести к катастрофе. Гутерриш добавил, что атомная станция не может использоваться как военная база.

"Нужна срочная договоренность на техническом уровне по безопасному периметру демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории", - подчеркнул генсек.

Глава ООН просит дать доступ экспертам МАГАТЭ к станции.

"Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту", - добавил Гутерриш.

Напомним, что Россия 5 августа обстреляла Запорожскую АЭС, из-за этого появилась угроза утечки радиации.

В МАГАТЭ отметили, что пока ядерной угрозы нет, но зафиксированы значительные повреждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСООН