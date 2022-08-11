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Генсек ООН закликав демілітаризувати периметр навколо Запорізької АЕС

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити бойові дії біля Запорізької АЕС. Він також просить демілітаризувати периметр навколо станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека.

Він зазначив, що обстріли та інші провокації на найбільшій в Європі АЕС можуть призвести до катастрофи. Гутерріш додав, що атомна станція не може використовуватися як військова база.

"Потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території", - підкреслив генсек.

Глава ООН просить дати доступ експертам МАГАТЕ до станції.

"Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до місця", - додав Гутерріш.

Нагадаємо, що Росія 5 серпня обстріляла Запорізьку АЕС, через що з'явилася загроза витоку радіації.

У МАГАТЕ зазначили, що поки ядерної загрози немає, але зафіксовані значні пошкодження.

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Запорожская АЭСООН