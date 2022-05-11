UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генсек ООН о переговорах для завершения войны: будут, но не в ближайшем будущем

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Настанет время, когда начнутся мирные переговоры по прекращению российского вторжения в Украину. Однако они не предвидятся в ближайшем будущем.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Эта война не будет длиться вечно. Настанет время, когда состоятся мирные переговоры. Я не вижу этого в ближайшем будущем. Но я могу сказать одно. Мы никогда не сдадимся", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о возможном прекращении переговоров с Россией. В частности, причиной этого может стать уничтожение защитников Мариуполя.

О "тупике" в переговорах говорил и сам глава Кремля. Однако Владимир Путин заявил, что Киев якобы отошел от договоренностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против Украины