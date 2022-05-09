Генсек ООН отправил в отставку своего заместителя из-за нецелевой траты средств
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял в воскресенье отставку своего заместителя и по совместительству исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов Грете Фаремо. В ее отношении проводилось служебное расследование о нецелевой трате средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Отставка Фаремо была принята в тот день, когда стало известно, что агентство приняло серию непонятных финансовых решений, которые якобы привели к убыткам в размере 25 миллионов долларов. Предполагается, что управление выдало серию кредитов на десятки миллионов долларов сингапурской компании, которая должна разработать планы по строительству миллиона доступных домов в шести странах.
В результате бездействия подрядчика весь проект застопорился, а дома не построены. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что отставка Фаремо вступила в силу 8 мая. Исполнять ее обязанности будет Йенс Вандель, бывший специальный советник генерального секретаря по реформам.
Напомним, в докладе ООН отмечается, что российское вторжение в Украину углубит проблему голода в мире. Особенно это касается стран с продовольственным кризисом, включая Афганистан, Эфиопию, Гаити, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.