ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Генсек ООН відправив у відставку свого заступника через нецільову витрату коштів

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 09 травня 2022 04:42
Генсек ООН відправив у відставку свого заступника через нецільову витрату коштів ООН (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прийняв у неділю відставку свого заступника і за сумісництвом виконавчого директора Управління ООН з обслуговування проектів Грете Фаремо. В її відношенні проводилося службове розслідування про нецільову витрату коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Відставка Фаремо була прийнята в той день, коли стало відомо, що агентство прийняло серію незрозумілих фінансових рішень, які нібито призвели до збитків у розмірі 25 мільйонів доларів. Передбачається, що управління видало серію кредитів на десятки мільйонів доларів сінгапурської компанії, яка повинна розробити Плани з будівництва мільйона доступних будинків в шести країнах.

В результаті бездіяльності підрядника весь проект застопорився, а будинки не побудовані. Представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що відставка Фаремо набрала чинності в 8 травня. Виконувати її обов'язки буде Йенс Вандель, колишній спеціальний радник генерального секретаря з реформ.

Нагадаємо, в доповіді ООН наголошується, що російське вторгнення в Україну поглибить проблему голоду в світі. Особливо це стосується країн з продовольчою кризою, включаючи Афганістан, Ефіопію, Гаїті, Сомалі, Південний Судан, Сирію і Ємен.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
"Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Над Ірпінню сміялися, а вона зупинила орду". Як живуть затоплені і розбиті села під Києвом