Генсек ООН осудил авиаудары по Йемену

Генеральный секретарь ООН осуждает авиаудары по Йемену и призывает к немедленному расследованию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил авиаудар арабской коалиции по автобусу с детьми в Йемене. Об этом говорится на сайте ООН.

Генсек ООН призывает уважать свои обязанности по выполнению международных прав, особенно о правилах разграничения. Также он добавил, что все стороны должны постоянно заботиться о том, чтобы во время военных операций не было жертв среди гражданского населения.

Он призывает начать независимое оперативное расследование данного случая.

Антониу Гутерреш призывает все стороны конструктивно участвовать в процессе деэскалации конфликта включая консультации, которые запланированы на сентябрь месяц и должны пройти в Женеве.

Напомним, количество погибших от авиаудара в Йемене выросло до 40. Представители коалиции утверждают, что детей использовали в качестве "живого щита" повстанцы-хусити, на которых был нацелен авиаудар.