Генсек ООН засудив авіаудари по Ємену

Генеральний секретар ООН засуджує авіаудари по Ємену й закликає до негайного розслідування

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив авіаудар арабської коаліції по автобусу з дітьми в Ємені. Про це йдеться на сайті ООН.

Генсек ООН закликає поважати свої обов'язки по виконанню міжнародних прав, особливо про правила розмежування. Також він додав, що усі сторони повинні постійно піклуватись про те, щоб під час військових операцій не було жертв серед цивільного населення.

Він закликає почати незалежне оперативне розслідування даного випадку.

Антоніу Гутерреш закликає усі сторони конструктивно брати участь у процесі деескалації конфлікту включаючи консультації, які заплановані на вересень місяць і мають пройти у Женеві.

Нагадаємо, кількість загиблих від авіаудару в Ємені зросла до 40. Представники коаліції стверджують, що дітей використовували в якості "живого щита" повстанці-хусити, на яких був націлений авіаудар.