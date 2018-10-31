Генсек ООН определился с кандидатурой нового спецпредставителя по Сирии

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Гейр Педерсен заменит Стеффани де Мистуру, который с июля 2014 года занимал должность специального представителя ООН по делам Сирии

Новым специальным представителем ООН по делам Сирии станет Гейр Педерсен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

"Генсек ООН Антонио Гутерреш в письме к Совету безопасности ООН сообщил, что хочет видеть на посту (спецпредставителя ООН по делам Сирии, - ред.) Гейра Педерсена", - говорится в сообщении.

Педерсен является опытным дипломатом. Сейчас он работает послом Норвегии в Китае. Отмечается, что Гейр Педерсен заменит Стеффани де Мистуру, который с июля 2014 года занимал должность специального представителя ООН по делам Сирии.

Отметим, ранее Организация Объединенных Наций (ООН) призвал Россию, Иран и Турцию предотвратить битве в сирийской провинции Идлиб, которая коснется миллионов мирных жителей, и в ходе которой обе стороны могут использовать хлор в качестве химического оружия.

Как писало РБК-Украина ранее, Совет безопасности ООН предостерегает правительство Башара Асада от последствий вероятного наступления сирийской армии на провинцию Идлиб, которая остается под контролем террористов "Исламского государства".