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Генсек ООН визначився з кандидатурою нового спецпредставника по Сирії

Новини » Політика    31.10.2018 - 16:06
Фото: (flickr.com/International.Peace.Institute)
Фото: (flickr.com/International.Peace.Institute)

Гейр Педерсен замінить Стеффана де Містуру, який з липня 2014 року обіймав посаду спеціального представника ООН у справах Сирії

Новим спеціальним представником ООН у справах Сирії стане Гейр Педерсен. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

"Генсек ООН Антоніо Гутерреш у листі до Ради безпеки ООН повідомив, що хоче бачити на посаді (спецпредставника ООН у справах Сирії, - ред.) Гейра Педерсена", - йдеться у повідомленні.

Педерсен є досвідченим дипломатом. Нині він працює послом Норвегії в Китаї. Зазначається, що Гейр Педерсен замінить Стеффана де Містуру, який з липня 2014 року обіймав посаду спеціального представника ООН у справах Сирії.

Відзначимо, раніше Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала Росію, Іран і Туреччину запобігти битві в сирійській провінції Ідліб, яка торкнеться мільйонів мирних жителів, і в ході якої обидві сторони можуть використовувати хлор в якості хімічної зброї.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада безпеки ООН застерігає уряд Башара Асада від наслідків ймовірного наступу сирійської армії на провінцію Ідліб, що залишається під контролем терористів "Ісламської держави".

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