UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генсек ООН обвинил нефтегазовые компании в "жадности" и призвал увеличить налоги на прибыль

Фото: Антониу Гуттериш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил нефтегазовые компании в "гротескной жадности" и призвал правительства обложить их прибыли дополнительными налогами на фоне роста цен на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что война в Украине и введенные в отношении России санкции усугубили нехватку нефти и газа и привели к росту цен.

При этом четыре крупнейшие энергетические компании - Exxon, Chevron, Shell и TotalEnergies - за последний квартал заработали почти 51 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Эта гротескная жадность ударяет по самым бедным и уязвимым людям, разрушая при этом наш единственный общий дом. Я призываю все правительства обложить налогом эту чрезмерную прибыль и использовать эти средства для поддержки наиболее уязвимых людей в эти трудные времена", - сказал Гутерриш.

Между тем представители стран Европейского союза (ЕС) уже согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

При этом в Украине уже резко высказались относительно газового шантажа Путина против Европы. В МИД призвали дать России ответный удар и избавиться от любой зависимости от нее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНАнтониу Гутерриш