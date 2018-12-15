Генсек ООН обеспокоен планами Косово создать регулярную армию

Фото: Антониу Гуттериш (kmu.gov.ua)

Гутерриш призвал Сербию и Косово не останавливать диалог

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен информацией о том, что руководство Косово хочет создать регулярную армию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут вызвать напряженность и вызвать дальнейшие неудачи в поддерживаемом Европейским союзом диалоге по нормализации отношений", - сказал представитель ООН Фархан Хак.

Сообщается, что Генсек ООН призвал Сербию и Косово не останавливать диалог при содействии Европейского союза.

"Резолюция 1244 от 1999 года СБ обеспечивает единственную правовую основу для международного присутствия по безопасности - сил для Косово (СДК), на которые возложена ответственность за обеспечение безопасной обстановки в Косово", - сказал он.

Отметим, во главе миротворческой миссии НАТО в Косово по-прежнему насчитывается около 4000 военнослужащих в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Сербия в связи с ситуацией в Косово направила просьбу о проведении экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Как писало РБК-Украина, днем 14 декабря парламент Косово утвердил решение о преобразовании сил безопасности в национальную армию.