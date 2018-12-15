Генсек ООН стурбований планами Косово створити регулярну армію

Фото: Антоніу Гуттериш (kmu.gov.ua)

Гутерріш закликав Сербію і Косово не зупиняти діалог

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований інформацією про те, що керівництво Косово хоче створити регулярну армію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Генеральний секретар закликає всі зацікавлені сторони проявляти стриманість і утримуватися від дій, які можуть викликати напруженість і викликати подальші невдачі в діалозі з нормалізації відносин", - сказав представник ООН Фархан Хак.

Повідомляється, що Генсек ООН закликав Сербію і Косово не зупиняти діалог за сприяння Європейського союзу.

"Резолюція 1244 від 1999 року СБ забезпечує єдину правову основу для міжнародної присутності з безпеки - сил для Косово (КФОР), на які покладена відповідальність за забезпечення безпечної обстановки в Косово", - сказав він.

Зазначимо, на чолі миротворчої місії НАТО в Косово як і раніше налічується близько 4000 військовослужбовців в країні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербія у зв'язку з ситуацією в Косово направила прохання про проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН.

Як повідомляло РБК-Україна, вдень 14 грудня парламент Косово затвердив рішення про перетворення сил безпеки в національну армію.