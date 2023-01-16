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Генсек ООН назвав удар РФ по Дніпру порушенням законів війни

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (GettyImage)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ракетний удар Росії у житловий будинок у Дніпрі та назвав його черговим прикладом порушення законів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву представника офісу генсека ООН Стефані Трембле.

Вона заявила, що атака на житловий будинок у Дніпрі є однією із найбільш смертоносних в Україні з початку російського вторгнення.

Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун закликала до належного розслідування воєнних злочинів та судового переслідування підозрюваних, додала прессекретар.

Хоча кількість загиблих внаслідок цього нападу наразі становить 40 загиблих і не менше 75 поранених, очікується, що ці цифри зростатимуть у міру продовження рятувальних операцій, зазначила вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що 14 січня, під час чергового масованого обстрілу територією України, російські окупанти потрапили по житловому будинку в Дніпрі.

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