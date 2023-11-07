Генсек ООН назвав ситуацію в Газі "кризою людства"

"Жахіття у Газі - більше ніж гуманітарна криза, це криза людства", - заявив Гутерреш.

За його словами, від ізраїльских ударів потерпають лікарні, табори біженців, мечеті та об'єкти ООН. А ХАМАС, в той же час, використовує мирних жителів у якості живого щита та продовжує обстрілювати Ізраїль.

"Жодна сторона в збройному конфлікті не стоїть вище від міжнародного гуманітарного права", - наголосив він.

Гутерреш також заявив, що Газа перетворюється "на кладовище дітей".

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Вчора також стало відомо, що сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу та вийшли до моря.

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