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Генсек ООН назвав ситуацію в Газі "кризою людства"

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав ситуацію в Газі "кризою людства". Мовялв, мирні люди потерпають від ударів Ізраїлю, а ХАМАС використовує їх в якості щита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Жахіття у Газі - більше ніж гуманітарна криза, це криза людства", - заявив Гутерреш.

За його словами, від ізраїльских ударів потерпають лікарні, табори біженців, мечеті та об'єкти ООН. А ХАМАС, в той же час, використовує мирних жителів у якості живого щита та продовжує обстрілювати Ізраїль.

"Жодна сторона в збройному конфлікті не стоїть вище від міжнародного гуманітарного права", - наголосив він.

Гутерреш також заявив, що Газа перетворюється "на кладовище дітей".

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

Вчора також стало відомо, що сухопутні війська Ізраїлю оточили Газу та вийшли до моря.

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ООНІзраїльХАМАССектор Газа