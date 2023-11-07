Генсек ООН назвал ситуацию в Газе "кризисом человечества"

"Ужас в Газе - более чем гуманитарный кризис, это кризис человечества", - заявил Гутерреш.

По его словам, от израильских ударов страдают больницы, лагеря беженцев, мечети и объекты ООН. А ХАМАС в то же время использует мирных жителей в качестве живого щита и продолжает обстреливать Израиль.

"Ни одна сторона в вооруженном конфликте не стоит выше международного гуманитарного права", - подчеркнул он.

Гутерреш также заявил, что Газа превращается "в кладбище детей".

Война в Израиле

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

Вчера также стало известно, что сухопутные войска Израиля оцепили Газу и вышли к морю.

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