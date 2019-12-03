Генсек ООН на климатической конференции назвал шаги по спасению планеты

На Конференции ООН по климату в Мадриде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш определил четкие задачи по спасению планеты. Об этом сообщает пресс-служба Организации.

Отмечается, что согласно заявлению Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.

"К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию", - сказал генсек.

Напомним, 28 ноября Европарламент объявил климатическое чрезвычайное положение в Европейском союзе. За соответствующую резолюцию проголосовали 429 евродепутатов, 225 высказались против.

Кроме того, 9 ноября во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, которым объявили экологическое и климатическое чрезвычайное положение. Французские власти до 2030 года должны уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также к 2022 году закрыть все угольные электростанции страны.

Недавно французские парламентарии приняли поправку с целью запрета рекламных кампаний "Черной пятницы". Это поправка к французскому "закону об отходах". Нововведение осуждает чрезмерное потребление и критикует катастрофические экологические показатели торгового дня.