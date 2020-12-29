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Генсек ООН: давайте сделаем 2021 - годом исцеления после пандемии

Автор: Андрей Козловский

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш надеется на то, что 2021 год станет годом исцеления для человечества и мировой экономики. Он призвал мировые державы к преодолению пандемии коронавируса.

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Об этом Антониу Гутерреш сказал в своем новогоднем видеообращении.

"Давайте все примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления", - призвал генсек ООН.

По словам Гутерреша, мир должен исцелится от последствий пандемии, подорванной экономики, а также устранить разделение общества.

"Если мы будем работать вместе, будем едины и солидарны друг с другом, эти лучи надежды могут просиять на весь мир. Такой урок этого тяжелого года", добавил он.

Напомним, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что начало массовой вакцинации в мире является важным шагом в борьбе с коронавирусом. Однако говорить о полной победе над пандемией COVID-19 преждевременно.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе началась массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация началась после одобрения препарата компании Pfizer и BioNTech.

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