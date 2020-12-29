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Генсек ООН: давайте зробимо 2021 - роком зцілення після пандемії

Автор: Андрій Козловський

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш сподівається на те, що 2021 рік стане роком зцілення для людства та світової економіки. Він закликав світові держави до подолання пандемії коронавірусу.

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Про це Антоніу Гутерреш сказав у своєму новорічному відеозверненні.

"Давайте всі разом змиримося між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробимо 2021 рік роком зцілення", - закликав генсек ООН.

За словами Гутерреша, світ має зцілиться від наслідків пандемії, підірваної економіки, а також усунути поділ суспільства.

"Якщо ми працюватимемо разом, будемо єдині і солідарні одне з одним, ці промені надії можуть просяяти на весь світ. Такий урок цього найважчого року", додав він.

Нагадаємо, директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що початок масової вакцинації у світі є важливим кроком у боротьбі з коронавірусом. Однак говорити про повну перемогу над пандемією COVID-19 передчасно.

Також РБК-Україна писало, що в Євросоюзі почалася масова вакцинація від коронавірусу. Вакцинація почалася після схвалення препарату компаній Pfizer і BioNTech.

Прогноз погоди
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