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Генсек ООН анонсував засідання військового комітету Лівії

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 23:55
Генсек ООН анонсував засідання військового комітету Лівії
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

Засідання у Лівії відбудеться через кілька днів у Женеві

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про заплановане засідання військового комітету по Лівії в найближчі дні. Про це повідомляє прес-служба ООН.

Засідання пройде в Женеві, де обговорять результати міжнародної конференції в Берліні, що відбулася 19 січня.

"Завдяки конференції в Берліні ми отримали згоду п'яти військових сторін у Лівії... Ці країни візьмуть участь в засіданні комітету, це стане другою зустріччю з врегулювання лівійського конфлікту", - зазначив генсек.

Крім того, в найближчі два-три тижні відбудеться другий саміт з економічних реформ у країні. На саміті учасники обговорюватимуть питання Центрального банку, національної нафтової компанії та інвестиційної політики.

Нагадаємо, учасники Міжнародної конференції з Лівії домовилися підтримувати ембарго зброї в цю країну. Зокрема, на саміті домовилися не надавати зброю учасникам конфлікту в Лівії, де триває громадянська війна і є кілька паралельних органів влади.

У Берліні домовилися підтримувати ембарго на постачання зброї до Лівії Помпео і глава МЗС Туреччини обговорили процес мирного врегулювання ситуації в Лівії
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