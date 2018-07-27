Генсек ОБСЕ посетил КПВВ "Майорское"

Все КПВВ работают в штатном режиме

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в рамках рабочего визита в район операции объединенных сил (ООС) сегодня, 27 июля, посетил КПВВ "Майорское". Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

На КПВВ Гремингер осмотрел мониторинговую камеру ОБСЕ и ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию соприкосновения. Также он пообщался с гражданами.

"В КПВВ делегацию во главе с Томасом Гремингером встречал и сопровождал начальник Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Бондарь, который отметил, что все контрольные пункты въезда-выезда на территориях Донецкой и Луганской областей работают в штатном режиме", - отмечают в ООС.

Напомним, 27 июля командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев и Гремингер обсудили безопасную ситуацию в районе проведения ООС. Встреча прошла в городе Бахмут. Наев попросил усилить эффективность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.