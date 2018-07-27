Генсек ОБСЄ відвідав КПВВ "Майорське"

Усі КПВВ працюють у штатному режимі

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер у рамках робочого візиту до району операції об’єднаних сил (ООС) сьогодні, 27 липня, відвідав КПВВ "Майорське". Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

На КПВВ Гремінгер оглянув моніторингову камеру ОБСЄ та ознайомився з порядком проведення контрольних операцій щодо осіб, що перетинають лінію зіткнення. Також він поспілкувався з громадянами.

"У КПВВ делегацію на чолі з Томасом Гремінгером зустрічав та супроводжував начальник Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Володимир Бондар, який зазначив, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на територіях Донецької та Луганської областей працюють у штатному режимі", - зазначають у ООС.

Нагадаємо, 27 липня командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв і Гремінгер обговорили безпекову ситуацію у районі проведення ООС. Зустріч пройшла у місті Бахмут. Наєв попросив посилити ефективність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.