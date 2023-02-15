ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генсек НАТО завтра зустрінеться з Ердоганом в Туреччині

Новость на русском →
Брюссель, Середа 15 лютого 2023 15:44
Генсек НАТО завтра зустрінеться з Ердоганом в Туреччині Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 16 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину. Він планує зустрітись з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоаном та міністром закордонних справ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину 15-16 лютого 2023 року. Він зустрінеться з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоаном та міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу", - йдеться в заяві.

Столтенберг планує провести зустріч в Анкарі. Після чого генсек відвідає райони які постраждали від руйнівних землетрусів 6 лютого. Він також планує "продовжити" обговорення з турецькими лідерами щодо того, як НАТО може надати подальшу "швидку підтримку та полегшити страждання та наслідки жахливого землетрусу".

Зауважимо візит Столтенберга відбувається на фоні конфлікту, що виник між Туреччино й Швецією, й стосується вступу останньої до НАТО. Адже тим часом коли майже всі країни вже підтримали вступ Фінляндії та Швеції до альянсу, Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Турция Финляндия
NEWS
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
До Ради надійшли заяви на складання мандатів від Королевської та її чоловіка
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян