Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Турции

Завтра, 16 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию. Он планирует встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоаном и министром иностранных дел.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 15-16 февраля 2023 года. Он встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоаном и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу", - говорится в заявлении.