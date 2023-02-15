Генсек НАТО встретится с Эрдоганом в Турции
Завтра, 16 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию. Он планирует встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоаном и министром иностранных дел.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 15-16 февраля 2023 года. Он встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоаном и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу", - говорится в заявлении.
Столтенберг намерен провести встречу в Анкаре. После чего генсек посетит районы, пострадавшие от разрушительных землетрясений 6 февраля. Он также планирует "продолжить" обсуждение с турецкими лидерами по поводу того, как НАТО может оказать дальнейшую "скорую поддержку и облегчить страдания и последствия ужасного землетрясения".
Заметим визит Столтенберга проходит на фоне конфликта, возникшего между Турцией и Швецией, и касается вступления последней в НАТО. Ведь когда почти все страны уже поддержали вступление Финляндии и Швеции в альянс, Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО.
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