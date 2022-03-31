Генсек НАТО заверил в поддержке Украины, но избежал вопроса о наступательном оружии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил в том, что Альянс и в дальнейшем будет предоставлять вооружение для Украины. Однако, он избежал вопроса о наступательном оружии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга.

"Союзники НАТО увеличили свою военную поддержку Украины после вторжения, предоставляя улучшенные системы оружия, системы ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы, горючее, а да другие типы оружия и военной поддержки. Это уже ежедневно играет свою роль на поле битвы", - заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, союзники НАТО помогли украинской армии стать сильнее.

"Но прежде всего речь идет об отважности, преданности украинских солдат, мужчин и женщин в форме, которые дали им возможность противостоять силам российского вторжения. И эта сила, преданность и отвага Вооруженных сил Украины поразила и вдохновила весь мир" - отметил генсек.

В то же время как добавил Столтенберг, НАТО будет помогать Украине вооружением столько, сколько будет необходимо, поскольку наша страна продолжает бороться за демократию и общие ценности.

"Мы должны делать это, потому что видим, что Россия продолжает пытаться решить ситуацию военным путем. Хорошо, что идут переговоры, но до сих пор мы не видели реального изменения главной цели России - стремления развязки военным путем", - добавил Столтенберг.