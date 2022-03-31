Генсек НАТО запевнив у підтримці України, але уникнув питання про наступальну зброю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив у тому, що Альянс й надалі надаватиме озброєння для України. Однак, він уникнув питання щодо наступальної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга.

"Союзники НАТО збільшили свою військову підтримку України після вторгнення, надаючи удосконалені системи зброї, системи ППО, протитанкову зброю, боєприпаси, пальне, а атож інші типи зброї і військової підтримки.Це вже щодня відіграє свою роль на полі битви", - заявив Столтенберг.

За словами Столтенберга, союзники НАТО допомогли українській армії стати сильніше.

"Але передусім йдеться про відважність, відданість українських солдатів, чоловіків і жінок у формі, які дали їм змогу протистояти силам російського вторгнення. І ця сила, відданість і відвага Збройних сил України вразила і надихнула весь світ" - зауважив генсек.

Водночас як додав Столтенберг, НАТО допомагатиме Україні озброєнням стільки, скільки буде необхідно, оскільки наша країна продовжує боротися за демократію й спільні цінності.

"Ми повинні робити це, тому що бачимо, що Росія продовжує намагатись вирішити ситуацію воєнним шляхом. Добре, що йдуть перемовини, але досі ми не бачили реальної зміни головної цілі Росії - прагнення розв’язки військовим шляхом", - додав Столтенберг.