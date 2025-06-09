Генсек НАТО закличе до "квантового стрибка" в оборонних інвестиціях через російську загрозу

Членам НАТО необхідно здійснити "квантовий стрибок" у колективній обороні на тлі загрози з боку Росії, що зберігається. Протиповітряну і протиракетну оборону необхідно збільшити на 400%.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Небезпека не зникне, навіть коли закінчиться війна в Україні. У нас має бути більше сил і можливостей, щоб повністю реалізувати наші оборонні плани", - ідеться в його промові і в Chatham House.
Колишній прем'єр-міністр Нідерландів заявить, що членам НАТО необхідно збільшити протиповітряну і протиракетну оборону на 400%.
"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", - ідеться в підготовленій промові Рютте.
Рютте хоче, щоб країни НАТО підтримали нову мету військових витрат у розмірі 3,5% від національного продукту до 2032 року на зустрічі наприкінці цього місяця, а також 1,5% від валового внутрішнього продукту, які будуть витрачені на проєкти, пов'язані з безпекою, як-от кібер- і прикордонний контроль.
Цей заклик послідував за вимогою президента США Дональда Трампа про те, щоб члени НАТО виділили 5% ВВП на оборону.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія, маючи значно слабшу економіку, ніж у НАТО, виробляє за три місяці таку кількість боєприпасів, яку Альянс виробляє за рік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.