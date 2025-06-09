Генсек НАТО призовет к "квантовому скачку" в оборонных инвестициях из-за российской угрозы

Членам НАТО необходимо совершить "квантовый скачок" в коллективной обороне на фоне сохраняющейся угрозы со стороны России. Противовоздушную и противоракетную оборону необходимо увеличить на 400%.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Опасность не исчезнет, даже когда закончится война в Украине. У нас должно быть больше сил и возможностей, чтобы полностью реализовать наши оборонные планы", - говорится в его речи и в Chatham House.
Бывший премьер-министр Нидерландов заявит, что членам НАТО необходимо увеличить противовоздушную и противоракетную оборону на 400%.
"Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо", - говорится в подготовленной речи Рютте.
Рютте хочет, чтобы страны НАТО поддержали новую цель военных расходов в размере 3,5% от национального продукта к 2032 году на встрече в конце этого месяца, а также 1,5% от валового внутреннего продукта, которые будут потрачены на проекты, связанные с безопасностью, такие как кибер- и пограничный контроль.
Этот призыв последовал за требованием президента США Дональда Трампа о том, чтобы члены НАТО выделили 5% ВВП на оборону.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия, имея значительно более слабую экономику, чем в НАТО, производит за три месяца такое количество боеприпасов, которое Альянс производит за год.
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