Генсек НАТО виступить завтра із заявою про війська КНДР у Росії

Завтра генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступить із заявою про північнокорейські війська в Росії. Це відбудеться після зустрічі із представниками Південної Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Альянсу.
У повідомленні НАТО йдеться, що у понеділок, 28 жовтня, високопоставлена делегація з Південної Кореї проведе брифінг для Північноатлантичної ради щодо розміщення військ КНДР у Росії.
Для участі у заході запрошені посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея.
Після зустрічі генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробить заяву для ЗМІ біля входу до будівлі. Він виступить о 12:00 за місцевим часом, а якщо говорити про час за Києвом - це станеться о 13:00.
Нагадаємо, вчора видання The New York Times писало, що до понеділка в Курську область буде перекинуто 5 тисяч солдатів Північної Кореї. Ймовірно, це будуть військові з так званого "елітного підрозділу".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно зі статтею Bloomberg, НАТО може відповісти на відправлення північнокорейських солдатів у Росію кількома способами. Один з них є посиленням підтримки України.
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