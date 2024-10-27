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Генсек НАТО выступит завтра с заявлением о войсках КНДР в России

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит с заявлением о северокорейских войсках в России. Это произойдет после встречи с представителями Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Альянса.

В сообщении НАТО говорится, что в понедельник, 28 октября, высокопоставленная делегация из Южной Кореи проведет брифинг для Североатлантического совета о размещении войск КНДР в России.

Для участия в мероприятии приглашены послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея.

После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделает заявление для СМИ около входа в здание. Он выступит в 12:00 по местному времени, а если говорить о времени по Киеву - это произойдет в 13:00.

Напомним, вчера издание The New York Times писало, что к понедельнику в Курскую область будут переброшены 5 тысяч солдат Северной Кореи. Вероятно, это будут военные из так называемого "элитного подразделения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно статье Bloomberg, НАТО может ответить на отправку северокорейских солдат в Россию несколькими способами. Один из них является усиление поддержки Украины.

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