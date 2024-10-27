Генсек НАТО выступит завтра с заявлением о войсках КНДР в России

В сообщении НАТО говорится, что в понедельник, 28 октября, высокопоставленная делегация из Южной Кореи проведет брифинг для Североатлантического совета о размещении войск КНДР в России.

Для участия в мероприятии приглашены послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея.

После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделает заявление для СМИ около входа в здание. Он выступит в 12:00 по местному времени, а если говорить о времени по Киеву - это произойдет в 13:00.