Генсек НАТО про удари по РФ з F-16: Україна має право на самозахист, це не ескалація

Він зазначив, що союзники працюють над тренуванням українських пілотів та технічного персоналу на F-16. Проте генсек Альянсу не назвав термінів закінчення навчання.

Столтенберг привітав рішення партнерів дозволити Україні завдавати ударів по території Росії західною зброєю. Він також закликав союзників послабити обмеження.

На запитання про те, чи Україна матиме право завдавати ударів літаками F-16 по цілях у Росії, Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону.

"Україна має право на самозахист, і право на самозахист включає також нанесення ударів по законних військових цілях на території російського агресора", - сказав генсек НАТО.

Він додав, що самозахист не є ескалацією і закріплений у Статуті ООН. Столтенберг закликав союзників допомогти Україні відстояти право на самооборону.