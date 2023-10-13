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Генсек НАТО та міністр оборони Канади обговорили підтримку України та посилення альянсу

Фото: Генсек НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони Канади Білл Блеїр (twitter.com)
Автор: Владислав Прийменко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та міністр оборони Канади Білл Блеїр обговорили зміцнення східного флангу НАТО та підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у соціальній мережі X (Twitter).

"Я говорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про нашу підтримку України та наші плани щодо посилення присутності Канади на східному фланзі Альянсу. Наша прихильність Альянсу непохитна – і ми продовжуватимемо вносити в нього свій внесок", - написано на сторінці міністра оборони.

 

 

Підтримка НАТО України

11 жовтня у штаб-квартирі НАТО відбувся "Рамштайн-16", на якому вперше виступив Президент України Володимир Зеленський. Партнери надали нові пакети військової підтримки, що включають системи ППО, боєприпаси та артилерійські снаряди, зимову форму, засоби для розмінування.

Бельгія та Данія погодилися передати Україні винищувачі F-16, які, як очікуються, прибудуть до України навесні 2024 року. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що потрібен час на навчання пілотів та персоналу з обслуговування винищувачів.

До слова, 11 країн анонсували пакети допомоги Україні.

 

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